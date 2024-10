Un focolaio di coronavirus è stato riscontrato nel campo rom di Piandanna, a Sassari. All'interno della comunità, secondo quanto emerso, vi sarebbero 18 positivi: sei le famiglie in quarantena per un totale di 35 persone.

Una settimana fa, presso il reparto di Terapia intensiva delle Cliniche, un uomo residente nel campo nomadi era stato ricoverato con insufficienza respiratoria. Le gravi condizioni di salute del paziente, poi morto due giorni fa, avevano acceso l'attenzione delle autorità sanitarie sulla comunità di Piandanna.

Dopo che anche una ragazza rom incinta, ricoverata in Ostetricia per il parto ormai prossimo, è risultata positiva, i medici hanno sottoposto tutte le famiglie a screening. Dai tamponi sono emersi così i numerosi contagi all'interno del gruppo ortodosso del campo. Nessun caso di positività, invece, fra i musulmani con i quali i primi non hanno contatti.

La Protezione civile e la Caritas si sono attivate per supportare tutti i residenti fornendo viveri e i beni necessari per evitare spostamenti e uscite dall'area, monitorata dalle forze dell'ordine. A Sassari i positivi sono in totale 153.