Dopo diverse settimane, il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Sardegna torna al 10%, il valore limite il cui superamento è uno dei parametri per il passaggio delle regioni in zona gialla.

Oltre che nell'isola, la percentuale scende anche in Calabria (all'8%), in Liguria (al 3%), nella Pa di Bolzano (al 6%) e in Umbria (al 7%). E' invece ferma al 13% nelle Marche e all'11% in Sicilia, in entrambi i casi oltre soglia.

E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenas, che confronta i dati del 16 settembre con quelli di ieri evidenziando valori stabili o in calo in tutte le regioni per entrambi gli indici.

Rispetto alla disponibilità di posti letto nei reparti di Area non critica la percentuale di quelli occupati per Covid scende in Abruzzo (al 5%), in Emilia Romagna (al 5%) e in Valle d'Aosta (al 2%). Scende anche in Sicilia, attestandosi al 18%, ma restando ancora oltre il valore soglia, previsto in questo caso al 15%.