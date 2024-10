Sono oltre 60mila i vaccini anti Covid somministrati ad Alghero. Di questi, 47mila sono stati inoculati nell'hub allestito al Mariotti, con una media di 700 dosi al giorno.

I dati sulla campagna di vaccinazione algherese sono stati illustrati oggi dal sindaco, Mario Conoci, con Gioacchino Greco e Marco Guido, responsabili rispettivamente del centro vaccinale di Alghero e delle vaccinazioni della Asl di Sassari.

A causa di alcuni impedimenti causati dal cambio del sistema informatico in uso nella struttura, per tre giorni l'hub del Mariotti non ha potuto lavorare a pieno regime.

"L'assestamento del livello dei flussi è già in atto; in questi giorni si stanno vaccinando 140 persone all'ora, nelle sei ore in cui l'hub è aperto - spiega il sindaco -. Il livello di prestazioni non cambia neanche in confronto al mese scorso, quando le ore erano quasi il doppio".