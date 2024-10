La scorsa notte, a Thiesi, durante un servizio per il controllo del rispetto delle norme anti covid-19, i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato un disoccupato ozierese di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato trovato alla guida della propria auto e non ha saputo fornire ai militari un motivo valido del perché si trovasse fuori dal suo comune di residenza.

Il 38enne ha così violato il divieto di spostamento e l’obbligo di permanenza domiciliare notturna. Per questo è stato sanzionato, ma non si è trattata della prima volta: era stato già multato in precedenza per analoghe condotte.