Si è conclusa domenica la somministrazione della prima dose di vaccino al personale dipendente dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Oggi, invece, si è chiusa quella dei dipendenti delle ditte esterne che lavorano nelle strutture ospedaliere cittadine. A questi si aggiungono anche i medici specializzandi, già vaccinati nei giorni scorsi, per un totale di oltre 3.600 persone.

"La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è iniziata in Aou il 4 gennaio scorso con la somministrazione del vaccino ai primi 140 medici, infermieri, operatori socio sanitari dei reparti Covid dell'Azienda. Nell'arco di sette giorni, si è conclusa la vaccinazione di tutti i dipendenti che hanno dato l’adesione, che rappresenta il 99 per cento del totale", comunica l'Aou". Sono state somministrate in media 400 dosi di vaccino al giorno, con punte che hanno superato anche i 500 operatori vaccinati.

"Si tratta di un risultato importante - commenta il commissario straordinario dell’Aou di Sassari Antonio Spano -.La vaccinazione era attesa da molti, con grande ansia. La risposta dei nostri operatori, ma anche dei nostri fornitori che lavorano all'interno dei nostri ospedali, è stata elevatissima. Un gesto importante che mette in luce la volontà di voler uscire da una situazione e un forte senso di responsabilità".

In questa fase, secondo il commissario, la parola d'ordine è non abbassare la guardia. "Siamo ancora lontani dal poterci dire fuori da questo grande problema - afferma -. La strada, tuttavia, è quella corretta e, assieme alle buone prassi sull’uso della mascherina, dei dispositivi di protezione e del distanziamento, garantirà in tempi non troppo lunghi il risultato che tutti ci aspettiamo: tornare a una vita normale".

La seconda fase inizierà il 21 gennaio, quando si comincerà a somministrare la seconda dose del vaccino ai primi dieci operatori vaccinati lo scorso 31 dicembre, quindi dal 25 gennaio tutti gli altri. In totale l'Aou di Sassari ha ricevuto, in tre consegne distinte, 7 confezioni da 195 flaconi per un totale di 1365, pari a 8.190 dosi utili per le due somministrazioni; 200 flaconi sono stati prestati all’Ats Sardegna per le esigenze di vaccinazione.

"Il risultato ottenuto è rilevante - spiegano il dottor Antonello Serra, direttore della Sorveglianza sanitaria e il professor Paolo Castiglia, direttore di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere, che hanno coordinato la campagna di vaccinazione -, anche grazie all'investimento fatto dall'Azienda in termini di risorse umane impegnate. In una sola settimana siamo riusciti a vaccinare oltre 3.600 persone".