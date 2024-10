Movimento omosessuale sardo e Comitato Lotta all'Aids di Sassari insieme per uno screening day in programma domani alle 16 a Sassari, nella sede del Claas, in via Rockefeller 16/c. Saranno eseguiti test e tamponi rapidi per il Covid-19 e test rapidi per l'Hiv per chi deciderà di prenotarsi attraverso il sito del Mos. "Possiamo e dobbiamo raggiungere subito l'obiettivo Contagi Zero" sottolineano i promotori dell’iniziativa.

"Per limitare la diffusione del virus, occorre che più persone possibile verifichino presto il loro stato sierologico. Abbiamo deciso di dare il nostro contributo con test sierologici e tamponi nasali rapidi a un prezzo accessibile", spiegano le due organizzazioni. Iscrivendosi al Claas con 15 euro, si avrà in omaggio il primo test sierologico. A fronte di un pagamento di 10 euro, invece, ci si potrà sottoporre al tampone rapido nasale, che verifica anche la presenza di antigeni per l'influenza A e B. I risultati possono essere consegnati in forma cartacea o per email.

"La verifica dello stato sierologico evita la diffusione inconsapevole da parte degli asintomatici - dicono Mos e Claas - perché la mancanza di sintomi disincentiva comportamenti sicuri". Al contrario "se tutti conoscessero il loro stato sierologico, i contagi sarebbero estremamente limitati se non azzerati. La verifica del proprio stato sierologico è il primo strumento di prevenzione".