La sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, ha fornito ai propri concittadini un aggiornamento sui casi di Covid in paese. "Al momento i positivi sono 26 - spiega -, di cui 12 residenti nel nostro Comune. Molti di questi sono in attesa di effettuare il tampone per la conferma di negativizzazione".

"Sul portale ATS - prosegue la prima cittadina - attualmente sono presenti 9 pazienti, mentre i restanti 17 sono autodenunciati e tracciati tramite il programma #SANTEODOROSICURA, in attesa di essere presi in carico. Vi confermo inoltre che ad oggi nessun paziente è ospedalizzato. A tutti rinnovo gli auguri di una pronta guarigione e di un rapido rientro a casa per i turisti che hanno scelto il nostro territorio per le loro vacanze".

"Esorto sempre tutti, nostri concittadini e turisti a voler osservare gli abituali comportamenti responsabili ed il rispetto delle regole, che unitamente alla vaccinazione, sono gli unici elementi che possono aiutarci ad arginare il coronavirus". E conclude: "E’ sempre attiva la mail di supporto comunicazionicovid@comunesanteodoro.gov.it ed il numero dedicato 366 75 25 334 che vi ricordo essere strumenti molto importanti per il tracciamento dei positivi e per affiancare e sollecitare l’ATS in caso di ritardi della presa in carico dei positivi".