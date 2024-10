"A seguito della preoccupante situazione che si sta delineando con il diffondersi dei presunti contagi da coronavirus nella nostra comunità, voglio informarvi delle decisioni che ho preso e che prenderò di qui a breve se la situazione dovesse essere confermata dai dati". Lo comunica su Facebook il sindaco di Samugheo, Basilio Patta.

"I numeri a me pervenuti - spiega - sono tutti ufficiosi, ma non per questo privi di una chiara indicazione dei fatti. Per questa ragione ho immediatamente condiviso il problema con il Prefetto.

"Ho disposto di concerto con il dirigente scolastico, in via d'urgenza, un'ordinanza che verrà pubblicata domani mattina, che prevede per le giornate di oggi 19 e domani 20 marzo l'interruzione delle attività didattiche nelle scuole".

"E' il primo passo verso provvedimenti ancora più restrittivi e generalizzati - avverte - che, nel caso dovesse essere confermata lo scenario, sarò costretto nell'interesse di tutti ad adottare".

Foto da Comune di Samugheo