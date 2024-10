L'Unità di crisi della Regione sul portale 'Salute Lazio' fa sapere che “l'Asl Roma 1 comunica dieci nuovi casi positivi con link di ritorno da una vacanza in Sardegna, di cui 6 collegati al cluster della festa di Porto Rotondo".

I ragazzi contagiati dal nuovo coronavirus sarebbero arrivati a Porto Rotondo da Ibiza. L’8 agosto hanno partecipato a una festa privata in un noto club.

“Si stanno ovviamente facendo tutti i controlli del caso e si stanno tracciando i profili di tutte le persone con cui i positivi hanno avuto rapporti, come da protocollo", ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che ha precisato: “Un po’ più di attenzione sicuramente avrebbe fatto bene. Una volta venuti meno i divieti molti ragazzi si sono mossi da una parte all’altra d’Italia e d’Europa. Potrebbe essere il caso di Porto Rotondo: questi giovani sono diventati positivi in Sardegna, ma non necessariamente hanno contratto il virus qui”.

Le prime a manifestare i sintomi al rientro dalla Sardegna sono state due ragazze.

"La situazione è sotto controllo, la macchina è in moto – ha rassicurato l'assessore della Sanità Mario Nieddu - abbiamo già inviato sul campo Marcello Acciaro in rappresentanza dell'Unità di crisi: arriveranno nuovi tamponi e nuovi rinforzi. Tutte le procedure necessarie per tracciare i contatti sono state attivate tempestivamente".