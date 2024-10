"Questa sera ho emesso un’ordinanza con cui si consente la riapertura dei circoli culturali, ricreativi e sociali, in conformità con il parere espresso dal coordinatore del nucleo URP Emergenza Covid - Servizio comunicazione della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna - controllo strategico, trasparenza e prevenzione della corruzione. Gli orari di apertura dei circoli sono quelli previsti dall’ordinanza regionale n. 4 del 28 febbraio scorso".

Lo fa sapere su Facebook il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, che spiega: "Nella stessa ordinanza si dispone che in caso di accertato di assembramenti di persone su strade e piazze nell’ambito urbano, tali da rappresentare un rischio per la salute della comunità, la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine dovranno disporre la chiusura al pubblico delle suddette aree, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali, compatibilmente per questi ultimi, con le capacità di accoglienza di clienti".

L’ordinanza sarà valida da oggi 12 marzo sino al 6 aprile 2021.