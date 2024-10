Le aziende Eurostock e Palassicurazioni hanno donato 53 mila mascherine al Comune di Nuoro da destinare alle fasce deboli della popolazione. I titolari, Michele Artedino e Luca Pala, sono stati ricevuti stamattina dal sindaco Andrea Soddu a cui hanno consegnato la fornitura di dispositivi.

La donazione è composta da tremila mascherine di tipo Ffp2 e 50 mila di tipo chirurgico. Sarà ora il personale del settore Servizi sociali del Comune ad occuparsi della distribuzione ai cittadini.

"Considerato ancora l'alto numero di contagi Covid e le disposizioni attualmente in vigore - hanno spiegato Artedino e Pala - ci siamo sentiti in dovere di compiere questo gesto per aiutare le tante famiglie che si trovano in difficoltà e non possono permettersi di comprare le mascherine o cambiarle giornalmente come si dovrebbe fare".

"È un grande gesto di solidarietà che arriva da due importanti realtà economiche nuoresi che hanno pensato alla propria comunità - ha commentato il sindaco Soddu - Purtroppo la morsa del Covid si fa ancora sentire e sono tante le persone che hanno difficoltà ad affrontare la spesa per l'acquisto delle mascherine, in particolare in questo periodo in cui stiamo registrando un forte rincaro dei costi dell'energia e molte famiglie si trovano a scegliere su cosa risparmiare per pagare la bolletta della luce".