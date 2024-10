Dalla Sanità territoriale gli aggiornamenti relativi all’attività di individuazione e contenimento dei casi di COVID-19.

Tra i residenti di Iglesias, comune di circa 25.400 abitanti, al momento, sono presenti 264 casi di positività.

“In un momento delicato in cui si registra ovunque un aumento dei casi, occorre mantenere alta l’attenzione”, ha detto il Sindaco Usai.

“Siamo in contatto con la Sanità territoriale al fine di monitorare la situazione, e voglio rivolgere, come di consueto, l’invito ad adottare comportamenti responsabili per contenere i casi di positività, tutelando la nostra salute e quella del prossimo”, ha precisato il primo cittadino.