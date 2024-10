"La situazione dei contagi a Cagliari segue il trend della Sardegna, con numeri da zona bianca secondo gli ultimi dati della Cabina di regia". Lo fa sapere il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, tramite un post condiviso sulla sua pagina Facebook.

"In città abbiamo 776 positivi e 31 ricoveri in ospedale. Dati in costante diminuzione - spiega -, con il numero di positivi che cala ancora di 80 unità rispetto all'ultimo aggiornamento. Un andamento che conferma quello delle ultime due settimane, con 188 positivi registrati dall'inizio di febbraio e una media giornaliera di 13,4 - in calo di altri 3 punti rispetto alla settimana scorsa".

"Tutto questo - sottolinea - non ci autorizza però ad abbassare la guardia, ed ero stato chiaro sul fatto che tornare in zona gialla non significasse essere di nuovo liberi di fare ciò che si vuole. Capisco perfettamente che ci sia voglia di libertà, ma quanto visto in quest'ultimo weekend in città ci ricorda che bisogna sempre rispettare le distanze e indossare correttamente le mascherine - conclude - per evitare una nuova impennata dei contagi e di conseguenza nuove chiusure".