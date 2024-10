Anche il Comune di Bolotana chiude le scuole da domani e fino al 14 aprile dopo l'impennata di contagi da coronavirus. La sindaca Annalisa Motzo preannuncia la zona rossa se le infezioni dovessero aumentare ancora. L'ordinanza è stata firmata questa sera.

"Quaranta nostri concittadini risultano positivi al covid 19 e un numero considerevole di persone risulta in attesa di essere sottoposta al tampone molecolare per il risultato definitivo - scrive la sindaca su Facebook -. I responsabili dell'Ufficio Igiene Pubblica di Nuoro stanno monitorando la curva dei contagi. Ho preso contatto con il prefetto di Nuoro e con il dirigente scolastico e vi preannuncio la sospensione delle attività didattiche in presenza da domani e fino al 14 aprile".

"Qualora questa tendenza all'incremento dei contagi dovesse essere confermata - conclude la Motzo -, a tutela della salvaguardia della salute pubblica, sarò costretta a dichiarare la zona rossa nel territorio comunale. In questo momento vi chiedo la massima collaborazione e il rispetto delle regole sanitarie".