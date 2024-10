Due decessi e 380 nuovi contagi da Covid in Sardegna nelle ultime 24 ore. Sono 3.510 le persone testate.

I tamponi complessivamente processati, fra molecolari e antigenici, sono stati 7.837. Il tasso di positività scende al 4,8%.

Le vittime sono un uomo di 73 anni e una donna di 88, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. Invariati i numeri dei ricoveri in terapia intensiva (22) e in area medica (119) . In totale sono 6.651 le persone in isolamento.