“Oggi sono stati eseguiti 51 tamponi antigenici presso l'ambulatorio comunale e 3 ieri, in privato, riscontrando 10 positivi. Arriviamo così a quota 31 casi di positività. Inutile dire che questi numeri portano a preoccuparmi”.

Così il sindaco di Galtellì, Giovanni Santo Porcu, (nella foto di apertura), che aggiunge: “Sono gli eccessi del Natale? Non lo so, aspetto il prossimo fine settimana per capire i nostri comportamenti di fine anno. Questo non vuol dire mettere la croce a nessuno, ma è un indice che insieme dobbiamo analizzare e condividere per capire il senso dei nostri comportamenti. Abbiamo finito oggi i tamponi erano 380, altri 500 li abbiamo ordinati per metterli al servizio della comunità, arriveranno lunedì, l'ambulatorio comunale resta a disposizione di tutti, ma questo non deve portarci a comportamenti scorretti o troppo leggeri. Restiamo disponibili per tutti, ma questo non contempla il menefreghismo di alcuni, a discapito della salute di tutti. Quindi ricordo, i nostri medici di base hanno i tamponi offerti da Ats e sono disponibili nei giorni lavorativi – aggiunge il sindaco di Galtellì - chiamateli e confidatevi, però invito tutti a non mettere la salute e le attività commerciali a rischio.. Stiamo lavorando per ripartire con la scuola in sicurezza, per tenere tutto sotto controllo, ma ognuno faccia la propria parte. Non mi piace chiudere tutto e vorrei non fosse una condizione obbligata, ma si sta arrivando ad un livello importante che potrebbe sfuggire di mano.

Invito tutti ad una maggior senso di responsabilità, i ragazzi, i giovani, tutti.

Corre l'obbligo salvaguardare la salute della Comunità e dipende da noi. Cerchiamo di non commettere imprudenze, mettere un carabiniere in ogni cantina non serve, serve solo, essere responsabili. Confido in voi grazie” - ha concluso Giovanni Santo Porcu.