Venticinque casi di positività all'interno di una casa alloggio per minori a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. Fra questi presente anche una bimba di tre mesi, trasferita ieri sera al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia, accompagnata da una delle suore che gestiscono la struttura.

La piccola, che aveva una forte tosse, è risultata positiva. E' stata poi accompagnata in ambulanza all'ospedale Di Cristina a Palermo. Un'altra suora, 40 anni, è stata ricoverata nel reparto Malattie Infettive. Dei 25 positivi, 18 sono bimbi ospiti della casa.

"La situazione, rapportandomi con l'Asp, è comunque sotto controllo - afferma il sindaco Leonardo Burgio -. C'è una costante verifica dello stato di salute delle suore e dei bimbi da parte dell'Asp, il tutto in una struttura all'interno di una comunità, quella di Serradifalco, che conta solo 7 contagiati in via di guarigione".

"La comunità di Serradifalco ha già superato il 70% dei vaccinati con doppia dose, l'8% della popolazione è minore di 12 anni. Manca quindi all'appello un 22% della popolazione", conclude il primo cittadino.