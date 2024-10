Qualcuno ci casca sempre. Nonostante la grande pubblicità che si è fatta del divieto, e le strade deserte che qualcosa dovrebbero suggerire, ieri sera, attorno alle 22:30 ad Iglesias, i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno sanzionato un 24enne del posto, studente, incensurato, per il fatto di viaggiare in auto senza giustificato motivo dopo le 22, così come vietano le norme per il contenimento della pandemia da Covid 19.

Al giovane è stata notificata una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro, ai sensi del Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 e dell’ultimo Dpcm di pochi giorni fa. Nella sostanza però si rileva, a carattere generale, molta disciplina da parte di tutti nel rispettare le forti limitazioni imposte e le restanti persone fermate per strada avevano tutti ragionevoli e legittimi motivi per essere usciti di casa, nel rispetto delle norme vigenti.