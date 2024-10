Sempre meglio, un solo caso di Corona Virus registrato oggi in Sardegna per un totale di 1355 casi. Siamo a 1159 tamponi effettuati in data odierna per un totale di 45.572. Scendono a 68 le persone in ospedale con sintomi, mentre sono 10 le persone in terapia intensiva.



Le persone in isolamento domiciliare sono scese a 253 per un totale di 331 il dato più basso dall’inizio della epidemia. Salgono a 898 i guariti mentre sono stabili a 126 i decessi. Dati ottimi. Il riparto territoriale vede la Città metropolitana di Cagliari con 249 casi, il Sud Sardegna con 97, Oristano con 58, Nuoro con 79 e Sassari con 872