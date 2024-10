“Cari concittadini, oggi avrei dovuto parlarvi delle attività svolte in questi giorni e delle altre in programma nel nostro Comune, ma purtroppo devo fare un annuncio che avrei evitato. Non posso fare a meno di esprimere tutta la mia tristezza perché un nostro concittadino, ricoverato in ospedale, ha perso la vita a causa del COVID-19. Alla famiglia, anche a nome della nostra Comunità, va tutto il mio affetto e la mia vicinanza”.

Sono le parole del sindaco di Elmas, Antonio Ena.

La vittima aveva 76 anni ed era ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.