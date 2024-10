Sos dalla Polizia Penitenziaria che opera nelle carceri dell’Isola sull’emergenza sanitaria da Covid 19: la Uil-Pa Polizia Penitenziaria, per voce corale del segretario regionale, Michele Cireddu, ha chiesto attraverso una missiva urgente indirizzata al Governatore Christian Solinas, all’assessore alla Sanità Mario Nieddu e per conoscenza al dottor Maurizio Veneziano, Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, con la richiesta dei controlli sanitari tramite i tamponi per il personale di Polizia Penitenziaria e gli operatori della Sardegna.

“Pervengono in maniera drammatica e preoccupante – rammenta Cireddu - le notizie dalle altre regioni che vedono coinvolti dai contagi da “Covid 19” centinaia di unità tra il personale di Polizia penitenziaria, il personale sanitario che opera negli istituti ed i detenuti. Negli istituti penitenziari della Sardegna allo stato attuale, nonostante l’insufficienza dei dispositivi di protezione individuale, fortunatamente non abbiamo notizie di contagiati o di casi sospetti. Questo – fa notare l’esponente della Uil-Pa Polizia Penitenziaria - fa ben sperare perché ci fornisce un dato importante, ovvero in regione la proliferazione del virus negli istituti si può ancora impedire o quantomeno limitare. Considerato quindi che i circa 1300 poliziotti che operano in Sardegna, al pari del personale sanitario sono esposti in maniera importante al contagio, (i numerosissimi casi di positività riscontrati della penisola lo confermano), chiediamo di voler intervenire per autorizzare i controlli a tutto il personale del distretto sardo – conclude Michele Cireddu - cosi’ come sta avvenendo nelle altre regioni della Penisola”.