A causa della crescente emergenza sul fronte coronavirus al Policlinico Duilio Casula di Monserrato e al San Giovanni di Dio di Cagliari sono sospese per 15 giorni, sino a lunedì 9 novembre, le attività in programma nelle chirurgie e nei eparti di Dermatologia, Reumatologia, Allergologia e Immunologia clinica.

"La decisione - fa sapere l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari - è stata presa a causa della nuova ondata, che ha determinato un anomalo incremento di pazienti Covid nei nostri ospedali e al fine di evitare situazioni di iper affollamento".

L'Aou riferisce inoltre che saranno garantiti i servizi per le urgenze, le attività non differibili e per quelle verso i pazienti oncologici. Tutti coloro che avevano prefissato una visita per i prossimi giorni saranno contattati per la riprogrammazione dell'appuntamento.