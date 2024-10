Turismo sardo pronto ad affrontare l'estate in totale sicurezza. Anche grazie alla formazione: 24 corsi con 37 sessioni e 880 iscritti.

Solo al corso "formazione lavoratori + rischio covid" hanno aderito 223 lavoratori tra maggio e giugno. I corsisti formati nel complesso sono stati 670 in due mesi, e le ore di formazione erogate 300.

Grande adesione si è registrata anche ai corsi sul primo soccorso e sulla prevenzione incendi in azienda, come le richieste per i voucher lingue straniere e informatica. Gli operatori che hanno usufruito del voucher lingue straniere sono stati 34, 14 quelli che hanno richiesto invece il voucher informatica.

Nel complesso le sedi di svolgimento hanno riguardato tutta l'isola: Cagliari, Oristano, Sassari, Olbia e Nuoro. I corsi, ancora aperti, sono tutti organizzati e finanziati dall'Ente Bilaterale Turismo Sardegna: si possono iscrivere i titolari, gestori, soci lavoratori, e i lavoratori dipendenti (fissi e stagionali). Tutti sono a numero chiuso e la formazione avviene soprattutto in maniera telematica.

"Il turismo inizia a dare i suoi segnali positivi in un periodo in cui la curva epidemiologica si è abbassata rispetto a qualche mese fa", ha spiegato il presidente dell'Ente Bilaterale Turismo Sardegna Giuseppe Atzori, "dobbiamo però ancora prestare molta attenzione perché è presente la variante, pertanto è necessario conoscere e rispettare le regole. L'Ente ha voluto fare il suo corso e dedicare gran parte della formazione alla sicurezza".