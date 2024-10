Salgono a 60.562 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza.

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 282 nuovi contagi e un decesso (1.498 in totale), un uomo di 92 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari.

In aumento i ricoveri ospedalieri in area medica, 70 (+6 rispetto al report precedente), mentre scende a 9 il numero dei pazienti in terapia intensiva (-1).

Attualmente in Sardegna sono 3.638 le persone in isolamento domiciliare e 55.382 i guariti.