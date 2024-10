Comune e Associazioni di categoria insieme per evitare ricadute negative sul turismo e sull’economia di Alghero a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ieri a Porta Terra, il Sindaco Mario Conoci ha incontrato i rappresentanti dei comparti economici. All’incontro hanno preso parte gli Assessori allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro, al Turismo Marco Di Gangi, e all’Ambiente Andrea Montis, insieme al comandante della Polizia Locale Carmelo Pais e al dirigente Gianluca Balzano.

“L’Amministrazione – sottolineano gli amministratori – lavorerà su questo fronte insieme al comparto produttivo, avviando una serie di incontri coordinati dall’Assessorato al Turismo e allo Sviluppo Economico finalizzati a misurare e a valutare gli effetti negativi derivati dalla riduzione dei flussi turistici”.

“L’impegno – concludono – è quello di sottoporre alla Regione il quadro dello scompenso economico per valutare interventi di sostegno. La filiere allargata del turismo guarda con preoccupazione all’evolversi della stagione e sostiene proposte di misure con effetti a largo respiro come l’ottenimento della moratoria sui mutui anche in Sardegna come nel resto delle aree colpite dalla crisi”.