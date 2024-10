"Purtroppo nella tarda serata di ieri l'Ats mi ha confermato la presenza di un nuovo caso di contagio da Covid-19 nel nostro territorio". Lo scrive il sindaco di Selargius Gigi Concu sulla sua pagina Facebook.

"Come da protocollo - prosegue l'amministratore - il nostro concittadino, al quale va il mio augurio di una veloce guarigione, si trova attualmente in isolamento domiciliare, stessa misura adottata dall'Ats nei confronti dei suoi familiari e di eventuali contatti".

"Detto questo, vale la raccomandazione data in precedenza: non iniziate con la consueta caccia 'all'infetto', meglio impiegare il tempo per riflettere sull'importanza di attenersi alle prescrizioni ripetute più volte: distanziamento interpersonale e utilizzo della mascherina negli spazi al chiuso. Non abbassiamo la guardia", conclude il primo cittadino.