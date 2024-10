Sono operative da questa mattina le Usca di Cagliari, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale dedicate agli utenti del territorio dei Distretti Area Vasta, Area Ovest e Quartu-Parteolla. L’orario di attività è previsto dalle ore 8 alle ore 20, con turni di 12 ore, per 7 giorni alla settimana.

La sede individuata è il Padiglione G, presso la Cittadella della Salute in via Romagna a Cagliari, dove sarà presente il personale infermieristico addetto alla centrale operativa che lavorerà in sinergia con i medici. Per ogni turno sono presenti quattro medici e un infermiere.

Le Usca sono strutture organizzative dedicate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero e dei pazienti sospetti di infezioni da Coronavirus.

Le Usca, oltre la presa in carico pazienti Covid -19, effettuano la sorveglianza sanitaria territoriale per i pazienti in isolamento domiciliare e quelli dimessi dai presidi ospedalieri paucisintomatici (con scarsità dei sintomi da Covid).

Il medico dell’Usca viene attivato dall’Unità Regionale di dimissione post ospedaliera per i pazienti che devono rientrare a domicilio o dai Medici di Medicina Generale, Pediatri e Medici di Continuità Assistenziale che hanno valutato la necessità di sorveglianza o di visita domiciliare per pazienti affetti/sospetti da Covid-19. Le unità speciali potranno avvalersi di consulenze da parte degli specialisti aziendali dipendenti e convenzionati.