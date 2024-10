In piazza dei 45, a Stintino, il 21 agosto ritorna il laboratorio mobile del progetto Sprint (Salute prevenzione innovazione tecnologica) per eseguire il test sierologico a chiunque ne faccia richiesta.

"Non si ferma - si legge in una nota - l’attività di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto al Covid-19".

Il camper sarà nella piazza dedicata ai fondatori del paese dalle 19,30 alle 23, e sarà a disposizione dei cittadini che vorranno eseguire il test IgG/Igm per la rilevazione degli anticorpi al virus.

"Sino a oggi – hanno fatto sapere gli organizzatori – sono stati eseguiti a Stintino 180 test e nessuno è risultato positivo. Per l'occasione venerdì 21 agosto, nella piazza dei 45 sarà vietata la sosta negli orari in cui sarà presente il laboratorio mobile Sprint. Gli organizzatori ricordano che il test avrà il costo di 25 euro. Per informazioni i cittadini possono chiamare lo 070 4510496, oppure scrivere alla mail info@progettosprint.com e consultare il sito www.progettosprint.com. Le informazioni sui referti, invece, possono essere chieste al numero 06 2329610, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20, sabato dalle 7 alle 13, oppure via mail a info@sicurmedicalcenter.it".