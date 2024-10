Quindici passeggeri sono risultati positivi al Covid-19 ai controlli presso il porto di Olbia.

Erano sbarcati in Gallura ieri mattinata, 27 marzo, senza aver eseguito precedentemente il tampone e sono stati sottoposti al test antigenico con esito positivo all'interno dell'hub della stazione marittima. Con loro altre 350 persone circa su un totale di 800 arrivate con le navi Moby, Tirrenia e Grimaldi.

I viaggiatori sono stati contattati dai medici dell'Ats ai recapiti telefonici rilasciati in fase di registrazione e si trovano ora in isolamento domiciliare in attesa del tampone molecolare.