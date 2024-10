Aumentano i contagi da Covid a Tortolì: nelle ultime ore sono stati accertati 12 casi di positività e 30 persone si trovano in quarantena obbligatoria.

A darne notizia è il sindaco Massimo Cannas tramite la pagina Facebook del Comune, invitando i suoi concittadini alla prudenza. "Vi informiamo che il nostro Comune non è più Covid-free - si legge in una nota - secondo i dati presenti nella piattaforma regionale si contano 12 casi positivi al virus e 30 persone si trovano in isolamento domiciliare".

"È quanto mai necessario ricordare che ancora non siamo usciti dall'emergenza - prosegue il primo cittadino - ed è indispensabile rispettare le regole di protezione che tutti conosciamo: uso della mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento. Auguriamo alle persone coinvolte una pronta negativizzazione".