La Giunta comunale di Torralba ha dato il via libera al progetto definitivo, redatto dal tecnico comunale Salvatorico Fara, per il stralcio di intervento per il costone roccioso in regione Sant'Antonio (costo 150mila euro), a pochi passi dall'omonima Chiesa.

La decisione è arrivata nella seduta del 6 settembre nel corso della quale il Sindaco Vincenzo Dore e i suoi Assessori hanno deciso di accelerare i tempi in quanto si vuole immediatamente consolidare e mettere in sicurezza le parti più pericolanti.

Un costone che, come si legge nella delibera, è «di natura friabile e fratturato in più punti tanto che frequentemente rilascia piccole frane e pietre che si abbattono al suolo mettendo in grave rischio l'incolumità di persone o cose in caso contemporanea presenza sui luoghi».

L'intervento, voluto fortemente dall'Amministrazione Dore, è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 del Comune di Torralba che, nell'aprile 2015 (amministrazione Uras), aveva già approvato il progetto definitivo per un importo totale di 400mila euro per il consolidamento e la messa in sicurezza del costone.