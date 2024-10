L'ingresso del pittore di Orani nella Galleria degli Uffizi di Firenze fa parte del progetto di inaugurazione del nuovo Corridoio Vasariano relativo agli artisti contemporanei.

De Chirico e Guttuso, Annigoni, Rosai, Chagall, Siqueiros e Beuys. Tra gli autoritratti dei grandi protagonisti della pittura novecentesca, esposti nel tempio sacro dell'arte, figura anche quello di Costantino Nivola. Un olio su tela del 1981 nel quale l'artista si ritrae per intero mentre regge in mano i colori e i pennelli.

I colori di Nivola sono arrivati ancora una volta lontano, in alto dove più in alto non si può.