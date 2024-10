La compagnia di navigazione Costa Crociere annuncia numerose novità per l'Isola, con il primo scalo di Costa Pacifica (114.400 tonnellate di stazza) a Cagliari il 23 marzo.

Con una capacità di 3.780 ospiti, Costa Pacifica effettuerà 16 crociere con partenza da Cagliari nei periodi compresi tra il 23 marzo e il 4 maggio e tra il 21 settembre e il 16 novembre.

Tutti gli ospiti sardi che vorranno trascorrere le prossime vacanze pasquali in crociera in compagnia di Costa potranno comodamente imbarcarsi dal porto del proprio capoluogo, per poi raggiungere affascinanti destinazioni nel Mare Nostrum lungo l'itinerario di 8 giorni ''Cuore Mediterraneo'', che effettuerà soste a La Valletta, Civitavecchia - da cui si potrà raggiungere Roma, Savona, da cui gli ospiti potranno raggiungere Genova, Marsiglia e Ajaccio.

A bordo di Costa Pacifica, durante il periodo pasquale, gli ospiti troveranno uno speciale programma di Pasqua, all'insegna delle eccellenze italiane oltre a un'ampia offerta di attività di intrattenimento e pacchetti benessere. Le novità Costa continuano anche a terra, grazie a speciali escursioni durante le quali le guide illustreranno le tipiche tradizioni pasquali di ognuna delle località visitate.

Cagliari sarà anche porto di transito per ospiti italiani e internazionali imbarcati nelle altre tappe della crociera: grazie a questa sosta avranno modo di degustare le specialità gastronomiche tipiche della regione e di scoprire le principali attrazioni della città, come ad esempio l'Anfiteatro, il quartiere del Castello, e la Cattedrale del XVII sec.. Inoltre, gli ospiti Costa potranno muoversi da Cagliari verso alcune delle località più famose della Sardegna, come il 'Nuraghe' di Barumini, il più grande dei 7000 presenti su tutta l'isola e patrimonio culturale dell'umanità dall'Unesco, la Basilica di Bonaria, la storica località di Nora e il villaggio di Serdiana.