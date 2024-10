I fedales del 1968 hanno predisposto il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Chiara, Patrona di Cossoine.

Venerdì 10 agosto alle 17.40, avverrà la partenza della bandiera dall’abitazione dell’obriere maggiore in direzione della Chiesa parrocchiale dedicata alla Santa dove, alle 18.00, saranno celebrati i Vespri solenni e la Santa Messa. Alle 22.00, presso l’anfiteatro comunale, si terrà il concerto degli “Advantage”, musica dagli anni sessanta a oggi.

Sabato 11 alle 8.00 nuova funzione liturgica seguita, alle 10.40, dalla benedizione e dalla preghiera in casa dell0obriere maggiore. Alle 11.00 sarà officiata la Santa Messa solenne con panegirico officiata dal parroco di Cossoine, Don Peppino Lintas, e presieduta dall’Abate di San Pietro di Sorres, Padre Antonio Musi. L’omelia sarà tenuta da Don Gaetano Galia mentre l’animazione musicale sarà curata da Silvia Piras.

Alle 18.30 partirà la processione per le vie del paese accompagnata dalla banda musicale di Ittiri, dai cavalieri, dai fucilieri dal carro ai buoi di Domusnovas e dai costumi di Cossoine, Ortueri, Ilbono, Tiana, Macomer, Paulilatino, Santu Lussurgiu, Usini e Ittiri. Alle 22.00, ancora l’anfiteatro comunale ospiterà “Sardigna in Ballu”, concerto etnico con tutta la tradizione sarda in un’unica serata.

Domenica 12, sempre nell’anfiteatro comunale, karaoke con Pino Più.