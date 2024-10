“Si porta a conoscenza della cittadinanza che è stato accertato un caso di sospetto covid-19. La persona in questione è stata sottoposta al test ed è in quarantena obbligatoria, ancora il risultato non ci è stato comunicato. Appare doveroso evitare di fare commenti a sproposito e spargere notizie non veritiere”.

A dichiararlo è stata la Sindaca di Cossoine, Sabrina Sassu, che aggiunge “Al nostro concittadino va la vicinanza mia e di tutta la comunità con l’augurio di passare questo difficile momento”.

“Inoltre sono stata in contatto con la famiglia dell’altro nostro concittadino ricoverato e mi hanno informato che piano piano si sta riprendendo, gli auguriamo una Buona Pasqua e di rivederlo nella nostra comunità il più presto possibile”, ha concluso.