Per il secondo anno di fila, il Comune di Cossoine amministrato dalla Sindaca Sabrina Sassu si prepara ad accogliere “Monumenti Aperti”, la manifestazione promossa dalla Imago Mundi Onlus.

Il programma non è stato ancora definito nei dettagli, ma ci si sta preparando nel migliore dei modi per far si che anche questa seconda partecipazione possa riuscire alla perfezione.

I monumenti aperti lo scorso anno sono stati le Chiese di san Sebastiano, Santa Chiara e Santa Maria Iscalas, il museo di arte sacra e il complesso nuragico di “Aidu Corru ‘e Oe” (Cossoine). Non mancheranno, sicuramente, gli eventi collaterali.

“Monumenti Aperti è una grande manifestazione culturale – si legge nel sito del Comune – che ogni anno permette a sardi e turisti di conoscere più a fondo il territorio, la storia e le tradizioni della Sardegna, grazie all’apertura – paese per paese – di centinaia di luoghi della cultura, spesso chiusi al pubblico nel corso dell’anno, o comunque non visitabili con l’ausilio di guide appositamente formate e soprattutto gratuite”.

“Guide che nel caso di monumenti aperti sono formate da migliaia di volontari che con grande senso civico svolgono questa importante mansione, dalle tante associazioni alle scuole di ogni ordine e grado. Una splendida occasione – concludono dal Comune – di conoscere così anche le genti delle diverse aree della Sardegna”.