«Il Comune riconosce la funzione sociale delle attività motorie, espressive, sportive e ricreative, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione culturale, civile ed educativa, ispirandosi alla Carta Europea dello Sport».

Con questi obiettivi, contenuti nella delibera di giunta dello scorso 6 settembre, l’Amministrazione comunale di Cossoine guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu ha deciso di pubblicare un avviso esplorativo per la concessione del campo sportivo comunale “F.Nurra” e degli spogliatoi di via G.M.Campus.

Sarà possibile usufruire dell’impianto a partire dal prossimo 1 ottobre per le attività di calcio a 11 e di categorie inferiori, dal lunedì alla domenica, per gli allenamenti e le partite. «Il sabato e la domenica – si legge nell’avviso – costituisce in ogni caso priorità l’utilizzo per lo svolgimento delle partite delle squadre iscritte ai campionati di categoria, in alternanza tra tutte le società/associazioni concessionarie». La concessione scadrà il 31 maggio 2019

Le domande potranno essere presentate dalle Associazioni o Società sportive, legalmente costituite, senza scopo di lucro e affiliate a Federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni che praticano il calcio a livello agonistico o amatoriale e che partecipano ai vari campionati.

Le stesse dovranno essere consegnate a mano, all’ufficio protocollo comunale, oppure all’indirizzio di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it, entro lunedì 24 settembre alle 12.00. In quest’ultimo caso è necessaria la firma digitale.

In allegato dovranno essere presentati l’atto costitutivo, lo statuto sociale, la relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2017/2018, la copia del bilancio consuntivo 2017/2018, la documentazione rilasciata dalla Federazione per l’attività federale 2017/2018 , la dichiarazione di responsabilità in caso di danni a persone o cose, la relazione sull’attività da svolgere (tipo di attività da svolgere, finalità, data di inizio e conclusione delle attività, giorni e orari di utilizzo, numero di atleti tesserati e i dati anagrafici di chi presiede alle attività e degli addetti alla vigilanza e alla pulizia).

Inoltre andrà redatta una dichiarazione in cui si attesta il livello agonistico del campionato, il numero di atleti tesserati, gli anni di attività, i risultati agonistici ottenuti e l’attività di promozione dello sport in età scolare.