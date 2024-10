Nell’ambito dell’edizione 2018 di “Autunno in Barbagia-Cortes Apertas”, il Comune di Cossoine ha organizzato, per domenica 18 novembre, una gita ad Atzara. La domanda potrà essere presentata direttamente in Comune oppure contattando gli Amministratori comunali entro giovedì 15 novembre.

Il viaggio è gratuito (tranne il pranzo). Come comunicato dall’organizzazione, «Si accettano prenotazione in ordine di arrivo fino a esaurimento posti».