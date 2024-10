La Consulta giovanile di Cossoine, in collaborazione con il Comune, La Comes e la Biblioteca comunale, ha deciso di promuovere un evento in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si terrà venerdì 23 novembre dalle 17.00, nei locali della biblioteca comunale in via Berliguer.

L’obiettivo dell’iniziativa della Consulta è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa grave problematica. Per l’occasione saranno proposte delle letture a tema destinate ai bambini di età superiore ai dieci anni che potranno anche dipingere su tela, un loro pensiero sulla tematica che sarà esposto domenica 25 novembre alle 11.00 nella sede della Consulta (ex poste).