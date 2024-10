Continuerà anche per il 2018 la collaborazione tra il Comune di Cossoine e Isperas. Nei giorni scorsi, infatti, l’Amministrazione comunale guidata da Sabrina Sassu ha stanziato un contributo di 1.000 in favore dell’Associazione culturale Intercomunale guidata da Angelo Deriu per l’organizzazione della quinta edizione di “StoricaMente-Festival del Romazo Storico”, che avrà inizio il 6 ottobre.

Un lavoro portato avanti con grande impegno dai Isperas e dalle Amministrazioni comunali che, nel corso di questi anni, sono riuscite ad attirare un pubblico numeroso verso questo genere letterario, grazie alla partecipazione di grandi scrittori isolani.

Un festival che è stato arricchito anche da vari eventi collaterali come reading musicali, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche. Un ruolo attivo verrà svolto dalle scuole, specie dagli studenti del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore. Tra gli obiettivi di “StoricaMente”, non solo la lettura ma anche la conoscenza e la valorizzazione del territorio attraverso il “Turismo culturale”.