"Adesso la stretta finale sulle Province e il varo della riforma degli enti locali. Non c'è neppure un minuto da perdere: sono arrivati i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione Bilancio e dunque la Commissione Autonomia del Consiglio regionale può approvare la riforma e passare il testo all'Aula per il varo definitivo".

E’ quanto affermato dal coordinatore regionale dei Riformatori, Michele Cossa che aggiunge: "Adesso proprio non ci sono più scuse e questioni da risolvere. Lo dobbiamo alla Sardegna, ai 525 mila sardi che con il voto dei referendum hanno detto chiaramente che vogliono l'abolizione e il superamento del sistema delle Province. Ecco perché chiediamo al prossimo candidato alla presidenza della Regione del centrosinistra di sostenere la riforma e di esprimersi in tal senso. Noi siamo disponibili a tutti i miglioramenti che sono necessari. Le riforme non sono di destra o di sinistra. Appartengono agli innovatori, che si contrappongono al partito dei conservatori di privilegi e poltrone".