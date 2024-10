“Sul lotto 5 della Sassari-Olbia, relativo allo svincolo di Berchidda e alla deviazione sulla ex ss199, questa Giunta non dà risposte nemmeno agli esponenti della sua maggioranza”.

Così Michele Cossa, Consigliere Regionale dei Riformatori, risponde al collega del Pd Giuseppe Meloni, che aveva parlato di “bersaglio sbagliato” nel presentare l’interrogazione urgente all’Assessore Balzarini.

“Il Consigliere Meloni dovrebbe preoccuparsi della Giunta che lo dovrebbe rappresentare - sostiene Cossa - Se la deviazione sull’ex Strada Statale 199 viene definita da cittadini, allevatori, imprenditori Amministrazione Locale e addirittura il Pd regionale come “un pasticcio”, e se su questo tema né il Presidente Pigliaru e tantomeno la sua Giunta dichiarano di non avere il potere di intervenire, evidentemente esiste un problema di fondo”.

“La verità - prosegue - è che il centrosinistra rivendica azioni inefficaci, che non hanno avuto nemmeno la cortesia di una risposta. Eppure l’interrogazione è stata presentata a maggio: chiedeva se le notizie sul dirottamento del traffico fossero vere, cose scritte chiaramente nell’autorizzazione alla deviazione (che sono del 2015). Del resto nessuno nel centrosinistra ha chiesto l’eliminazione della deviazione, il vero centro della questione che rischia di creare il caos nella zona”.

“Le mancate risposte non sono una novità – conclude Cossa – e lo sanno bene le centinaia di migliaia di sardi che non ottengono risposte da questa Giunta Regionale, sempre in prima fila per il taglio dei nastri. Per di più apprendiamo che la Regione non alcun potere politico sulle strade isolane. Forse allora non ha neanche alcun merito”.