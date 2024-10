Ha rovesciato della benzina addosso alla compagna e ha cercato di darle fuoco. Il fatto è accaduto oggi a Monti, in Gallura. La donna, che in quel momento era in compagnia dei figli, fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo.

L’uomo, un operaio, non sopportava il fatto che la sua convivente, con un matrimonio fallito alle spalle, era andata a riprendere i propri figli, affidati al padre. L’aggressore ha iniziato a insultare la donna, minacciarla e picchiarla. Poi ha preso un contenitore con del liquido infiammabile e lo ha rovesciato addosso alla donna. La donna è però riuscita a scappare e rifugiarsi in auto, dove ad attenderla c’erano i figli.





La scena è stata notata da un testimone che ha allertato i carabinieri. L’uomo è stato immediatamente rintracciato e rinchiuso nel carcere di Nuchis. Sarà processato per direttissima.

La donna si è recata in pronto soccorso dove le sono state riscontrate lesioni al bacino e in varie parti del corpo. Se la caverà con una prognosi di dieci giorni.





Secondo gli inquirenti questa non sarebbe il primo episodio di violenza dell’uomo nei confronti della compagna, la quale però, non ha mai avuto il coraggio di denunciare.