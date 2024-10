La cosa più bella che ci può capitare nella vita è lasciare un buon ricordo. Nelle persone che incrociamo nei piccoli pezzi di vita che dividiamo con qualcuno, fosse un giorno , un mese o anni ... ti ricorderò per sempre dolcissima Cosetta resterai nel mio cuore e nel cuore di chi ti ha amata tanto, proteggici da lassù.

Un commovente post su facebook di Santina Angius si aggiunge alla tristezza e al cordoglio di tantissime persone che stimavano e conoscevano Cosetta Melis, insegnante di inglese in un liceo quartese: è morta a causa di un maledetto tumore, aveva collaborato per tanti anni a Videolina, Tcs e Radiolina e nel 1998 si era candidata alla carica di sindaco a Selargius. Inutile dirlo, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno lasciando un vuoto incolmabile.