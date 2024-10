“Non conosco dati statistici sui crimini in Alghero, e non voglio fare allarmismi, ma, come tanti, ho la sensazione che certi fenomeni criminosi siano in forte aumento in città.” A parlare è Pietro Sartore, del gruppo Per Alghero, sul frequente susseguirsi di episodi criminosi nella città catalana.

“Le notti algheresi appaiono meno tranquille di un tempo e l’impressione che ci sia poco controllo, episodio dopo episodio, si sta tramutando in una mezza certezza.

Gli ultimi episodi di una serie, che purtroppo continua ad allungarsi, sono quelli avvenuti nella notte tra domenica e lunedì, quando è stato dato fuoco a due auto (le ennesime) ed è stato scassinato un ristorante.”

E continua “Credo che quello che l’Amministrazione non debba fare oltre sia sottovalutare o addirittura ignorare certi fenomeni, nella convinzione che tutto si possa risolvere da solo. A mio parere bisogna, al contrario, portare subito la discussione nelle sedi preposte e in consiglio comunale e accendere un faro sul problema sicurezza in città.

Ritengo sia importante che il sindaco chieda la convocazione del comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica e in quella sede richieda al Prefetto un impegno per aumentare la sorveglianza notturna, a cui è necessario partecipino anche le forze di polizia locale.

È, infatti, piuttosto evidente a tutti che in città i controlli, in particolare quelli notturni, vadano al più presto intensificati. L’estate è alle porte e la situazione sicurezza, come già visto gli anni scorsi, durante la stagione estiva rischia solo di peggiorare.” Conclude Sartore