Borghi e centri storici che traboccano di cultura, spiagge tra le più belle al mondo, paesaggi che affascinano turisti da ogni parte del pianeta e monumenti diventati emblema dell'Italia nel mondo.

È questo il Paese in cui sono nati e vivono oltre 60 milioni di italiani, che hanno avuto il privilegio di crescere circondarti da cultura, arte e paesaggi da cartolina. Ma quanti di loro conoscono le meraviglie del proprio Paese, in grado di calamitare ogni anno oltre 48 milioni di turisti provenienti dai 5 continenti?

Al contrario delle aspettative, ben il 52% degli Italiani si dimostra incerto su molte delle principali meraviglie del Bel Paese. Oltre uno su due, infatti, ha ammesso di essere incappato in clamorose gaffes nel momento in cui gli è capitato di parlare nello specifico o nel dare indicazioni sul patrimonio artistico e sui luoghi storici del proprio Paese.

Questa scarsa conoscenza però non riguarda solo i luoghi poco noti o i monumenti nascosti, ma anche località e opere di grande appeal mediatico oltre che turistico: se solo il 40% degli italiani sa dove si trova il Cenacolo di Leonardo da Vinci, il 56% delle persone ignora dove sia il Ponte di Rialto, mentre il 53% non sa minimamente collocare le Cascate delle Marmore.

È quanto emerge da uno studio promosso da Bibite Sanpellegrino in occasione del concorso "Vinci le Meraviglie d'Italia" (https://goo.gl/2MKE6f) pensato per far riscoprire agli italiani le bellezze della Penisola, condotto su oltre 4000 persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) sui principali social network, blog, forum e community dedicate, per capire quanti sono gli italiani che conoscono le bellezze segrete del proprio territorio.

Ma qual è l'identikit del cittadino italiano scarsamente informato sulle meraviglie del suo Paese? Sono gli uomini i più ignari delle bellezze che li circondano: ben il 56% degli italiani infatti ha ammesso delle lacune nella conoscenza delle più celebri località turistiche e del patrimonio artistico-culturale. Se la cavano meglio invece le italiane, la cui percentuale si ferma al 48%.

Una scarsa conoscenza che colpisce soprattutto gli italiani tra i 30 e i 49 anni (62%), mentre un po' più ferrati sono i giovanissimi della fascia 18-29 anni (49%) e i 50-65enni (46%). Il Bel Paese, costellato da località storiche e turistiche celebri in tutto il mondo, conserva perle rare e opere dal valore inestimabile che, nonostante rientrino negli itinerari turistici di centinaia di tour operator, purtroppo non fanno parte delle conoscenze dei cittadini stessi.

La poca familiarità con i luoghi segreti del proprio Paese accomuna allo stesso modo tutte le metropoli italiane; a partire da Roma (64%) fino a Napoli (62%), passando per Palermo (61%), Torino (59%), Bologna (57%) e Milano (50%), gli italiani si rivelano poco informati e disinteressati a questo proposito. L'opera che più di tutte ha causato clamorose gaffes tra gli italiani è il Cenacolo di Leonardo da Vinci: per ben 6 italiani su 10 infatti l'affresco, conosciuto ad ogni latitudine, si troverebbe infatti nei pressi di Firenze, zona d'origine di Leonardo da Vinci: solo il 40% degli italiani è a conoscenza del fatto che il Cenacolo Vinciano si trovi invece a Milano, all'interno del Refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie.

La stessa triste sorte tocca al Ponte di Rialto, che insieme a quelli dell'Accademia, degli Scalzi e della Costituzione attraversano il Canal Grande di Venezia: incredibilmente il 56% degli italiani non ne ha mai sentito parlare. Ma non è tutto: le celebri Cascate delle Marmore sarebbero situate sulle Alpi per il 53% degli intervistati, mentre solo il 47% è a conoscenza che questo luogo spettacolare si trova in Umbria, nei pressi di Terni. E che dire di Matera, nota anche con gli appellativi di "Città dei Sassi", conosciuta in tutto il mondo per gli storici Sassi, dal 1993 Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO?

Per il 51% degli italiani i sassi sarebbero in realtà delle sem