"Revenge porn" significa vendetta porno, riguarda foto o video sessualmente espliciti fatti in momenti privati e pubblicati in rete senza il consenso della persona coinvolta.

La storia di Tiziana Cantone, morta suicida per non aver sopportato l'umiliazione dovuta alla diffusione in rete di alcuni suoi video da parte dell'ex fidanzato, sconvolse l'Italia. Oggi, secondo gli inquirenti, anche dietro la morte della barista di Porto Torres Michela Deriu si nasconderebbero i meccanismi di questa trappola virtuale.

Ecco il servizio della "Iena" Veronica Ruggeri.