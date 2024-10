Mercoledì 12 dicembre segnerà il ritorno di “Cortesie per gli Ospiti”, il format che vede unite due realtà che abitano la stessa piazza: la biblioteca comunale di Palazzo d’Usini e piazzaTOLA27, lo spazio privato che si anima di mostre e di eventi. L'evento, patrocinato dal Comune di Sassari, si terrà alle 18.00 nella sala convegni della biblioteca con una chiacchierata a tre con protagonisti Stefano Resmini, Cenzo Cocca e Giuseppe Pinu che dialogheranno sul lavoro che sarà esposto in piazzaTOLA27.

Alle 19.30 sarà inaugurata, in piazzaTOLA27, la mostra dei lavori di Cenzo Cocca, curata da Stefano Resmini. Presenze simboliche ed emblematiche che popoleranno gli spazi allestiti dall’estroso Guido Beltrami, in un gioco irriverente come è lo spirito consono e innato di Cortesie per gli ospiti.