“Nelle nostre tradizioni, nella nostra specialità, nei nostri valori c’è anche il futuro della nostra economia”.

Lo ha dichiarato il presidente della regione, Ugo Cappellacci, presente oggi ad Oliena insieme all'assessore del Turismo, Luigi Crisponi, alla manifestazione “Cortes Apertas”.

“L'ambiente, il paesaggio e l'agroalimentare sardo - ha aggiunto il presidente - rappresentano elementi non delocalizzabili e potenzialità che la Sardegna deve esprimere al massimo per non essere più destinataria di modelli di sviluppo calati dall'alto, ma essere noi i conquistatori dei mercati internazionali, proponendo non metri cubi, ma qualità della vita. E' su queste basi che dobbiamo far crescere le nostre imprese - prosegue il presidente - ed al contempo attrarre nuovi investimenti.

A questo scopo - ha aggiunto il presidente - corrisponde altresì il nuovo modello di continuità aerea, che aumenterà i flussi dei visitatori nella nostra Isola, sviluppando nuove opportunità per i territori e per il sistema economico. Non dobbiamo avere paura - ha concluso il presidente - di affrontare con tutte le nostre forze la sfida della globalizzazione anziché subirla”.