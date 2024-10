Continua il viaggio all’interno del circuito di Cortes Apertas. Storia, musica e tradizioni fanno da cornice ai paesi della Barbagia che, ogni anno, sono meta di molti visitatori.

Per il 12 novembre alcune appassionate di cultura sarda di Mores hanno promosso la gita a Tiana. La partenza alle 8.00 davanti alle scuole elementari. La quota di adesione è fissata in 15 euro. Per le iscrizioni è possibile contattare il numero di telefono 3493250411.

Una delle novità di quest’anno è Orotelli. Per questa tappa è in programma un’escursione (costo 15 euro) per il 26 novembre predisposta da di Carmelinda Fiori e Fiorella Bassu di Torralba. La partenza è per le 8.00 da piazza Manzoni mentre il rientro è per le 20.00. Le prenotazioni vanno date ai numeri 3491978536 (Fiorella) e 3476829316 (Carmelinda).

Per il 3 dicembre, invece, la Pro loco di San Giovanni Suergiu ha organizzato la gita a Gadoni. Gli interessati potranno dare la loro adesione recandosi presso la sede dell’Associazione il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00 oppure chiamando il numero 3405975874.